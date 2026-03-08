Путин подписал закон о поиске граждан через органы МВД и «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения адресно-справочных данных о гражданах. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новым нормам, физические и юридические лица смогут обращаться в органы МВД, в том числе через портал «Госуслуги», с заявлением о поиске конкретного человека и установлении с ним контакта. Ведомство найдёт гражданина в базе данных и направит ему почтовое уведомление по адресу регистрации с информацией о заявителе и причине обращения. Решение о том, отвечать ли на запрос, остаётся за разыскиваемым.

Если данных недостаточно для точной идентификации или человека нет в базе, заявитель получит мотивированный отказ.

Закреплено также право граждан знакомиться с информацией о себе в базе, а также о детях или недееспособных родственниках, если они являются законными представителями. В случае смерти человека такое право переходит к его наследникам. Порядок ознакомления установит правительство.

Также сегодня российский лидер подписал закон, которым окончательно запретил экстрадицию военных. Наша страна больше не будет выдавать по запросу других государств иностранцев, которые пошли служить по контракту в ВС РФ и участвуют в боевых действиях на стороне Москвы.