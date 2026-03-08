Юрист раскрыл, как платные клиники обманывают пациентов и заставляют платить за ненужные услуги

Частные медцентры нередко продают пациентам ненужные анализы, капельницы и повторные приёмы без чётких медицинских оснований. По закону клиника обязана заключать письменный договор и объяснять суть услуги, но на практике этого не происходит, рассказал юрист Антон Арифулин.

Распространённая схема — обзвон пенсионеров под видом «госпрограммы», пояснил эксперт в разговоре с «Лентой.ру». На приёме человеку внушают наличие тяжёлого заболевания, торопят с оплатой и сразу направляют на процедуры. Это позволяет удержать деньги даже при отказе от договора.

Также клиники подменяют бесплатную помощь по ОМС платной. Если в поликлинике говорят, что обследование или консультация возможны только за деньги, хотя они входят в программу госгарантий, это повод пожаловаться в Росздравнадзор.

Юрист советует не подписывать документы сразу, требовать полный текст договора и не соглашаться на услуги без чётких объяснений.

Кстати, под предлогом заботы о здоровье чаще всего обманывают пенсионеров. Вторая по популярности приманка — это предложения купить продукты и товары по «суперценам». О том, как доверчивых людей разводят на деньги платными услугами, читайте в материале Life.ru.