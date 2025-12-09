Эксперт раскрыл причины жалоб родителей на платные услуги в электронных дневниках

Платная версия приложения «Дневник.ру» вызывает недовольство родителей, особенно в небогатых регионах. Об этом заявил эксперт Высшей школы экономики Евгений Сженов, комментируя жалобы жителей Иркутской области.

«Это не очень хорошо, это совсем плохо, когда получается так, что у нас некоторые ребята вот так вот ущемляются, тем более, что Иркутская область не самый богатый регион нашей страны», — сказал Сженов.

Однако эксперт признал, что это общий тренд цифровизации, когда за удобные дополнительные функции приходится платить. Он отметил, что базовый доступ к электронному дневнику через браузер остаётся бесплатным.

В эфире радио «Комсомольская правда» Сженов выразил надежду, что производители прислушаются к рекомендациям властей, и регионы найдут компромисс, сделав приложение удобным и доступным. Он подчеркнул, что доступ к образованию — социально важная функция, и нельзя его ограничивать, призвав сделать базовую версию приложения бесплатной и с возможностью покупки дополнительных услуг.