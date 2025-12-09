Эксперт раскрыл причины жалоб родителей на платные услуги в электронных дневниках
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kostiantyn Voitenko
Платная версия приложения «Дневник.ру» вызывает недовольство родителей, особенно в небогатых регионах. Об этом заявил эксперт Высшей школы экономики Евгений Сженов, комментируя жалобы жителей Иркутской области.
«Это не очень хорошо, это совсем плохо, когда получается так, что у нас некоторые ребята вот так вот ущемляются, тем более, что Иркутская область не самый богатый регион нашей страны», — сказал Сженов.
Однако эксперт признал, что это общий тренд цифровизации, когда за удобные дополнительные функции приходится платить. Он отметил, что базовый доступ к электронному дневнику через браузер остаётся бесплатным.
В эфире радио «Комсомольская правда» Сженов выразил надежду, что производители прислушаются к рекомендациям властей, и регионы найдут компромисс, сделав приложение удобным и доступным. Он подчеркнул, что доступ к образованию — социально важная функция, и нельзя его ограничивать, призвав сделать базовую версию приложения бесплатной и с возможностью покупки дополнительных услуг.
Ранее сервис «Дневник.ру» опроверг информацию о необходимости платить за доступ к электронному дневнику, заявив, что все основные образовательные функции доступны бесплатно на сайте. В пресс-службе назвали фейком информацию о плате 1,6 тыс. рублей за каждого ребёнка и уточнили, что платные функции в приложении являются дополнительными и необязательными. Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал платные опции в электронных дневниках, потребовав сделать все услуги в них бесплатными.
