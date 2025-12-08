Володин заявил о недопустимости платных услуг в школьных электронных дневниках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал платные опции в электронных школьных дневниках и потребовал сделать доступ ко всем функциям бесплатным. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, в парламент начали поступать жалобы родителей на то, что доступ к электронному дневнику через мобильное приложение требует оформления платной подписки. Пользователи отмечали, что само приложение работает удобнее браузерной версии, однако именно за его использование приходится доплачивать. Кроме того, как указал Володин, некоторые учебные материалы внутри платформ также оказываются доступны лишь после оплаты.

Ранее сообщалось, что платформа «Дневник.ру» заключила 167 государственных контрактов на сумму свыше 538 млн рублей. Сервис сотрудничает примерно с 70 заказчиками по стране, включая ГКУ «Инфогород» и региональные министерства образования. Отмечалось, что большинство соглашений касается внедрения и обслуживания электронных журналов, интеграции школьных цифровых сервисов и предоставления технической поддержки учебным учреждениям.