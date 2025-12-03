Сервис «Дневник.ру» получил более 530 млн рублей из госбюджета
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Платформа «Дневник.ру» получила 167 государственных контрактов на общую сумму свыше 538 млн рублей. Эти данные приводит издание «Постньюс».
Согласно анализу реестра госзакупок, сервис работает с 70 заказчиками по всей стране, включая ГКУ «Инфогород» и профильные министерства Московской, Иркутской, Омской и других областей. Преобладающая часть заключённых контрактов касается внедрения и обслуживания электронных журналов, интеграции различных школьных сервисов, а также обеспечения технической поддержки учебных учреждений.
Ранее цифровой сервис «Дневник.ру» назвал фейком информацию о необходимости платить за доступ к электронному дневнику. Его представители подчеркнули, что все ключевые образовательные функции, включая просмотр оценок и расписания, остаются бесплатными. Платные опции, такие как мобильное приложение, являются лишь дополнительными и добровольными сервисами. Также в компании опровергли данные о сумме в 1,6 тысячи рублей, уточнив, что для семей предусмотрен общий доступ по одной подписке.
Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.