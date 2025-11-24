Life.ru узнал, как чёрная дыра подписок забирает деньги из кошельков россиян

Порой деньги неожиданно заканчиваются, даже несмотря на отсутствие крупных трат. Куда у обычных людей утекают деньги и как мы перестаём это замечать, рассказала Life.ru инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

«Чёрная дыра подписок» — это новая форма финансовой утечки, которую большинство людей перестаёт замечать. Она не выглядит опасной, каждая подписка стоит «всего 199–399 рублей», сервисы подключаются в один клик, а деньги списываются незаметно. Но именно в этом механизме и заключается ключевая проблема, а именно в том, что эффект автоматизации отключает контроль над расходами. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник, основатель университета «Финансология»

Современная модель монетизации сервисов построена на подписках, например, музыка, кино, образовательные платформы, игровые приложения, облачное хранилище, доставка, скидочные сервисы, спорт, электронные книги, приложения по работе и учёбе. Согласно данным крупных банков, у среднего пользователя в России сегодня от семи до 12 активных подписок. При этом более половины списаний совершаются по услугам, которыми человек фактически не пользуется.

По данным финансового эксперта, причины кроются в сочетании поведенческих факторов. Во-первых, эффект «малой суммы», когда человек недооценивает регулярные расходы, если они кажутся небольшими. Во-вторых, эффект автоматического пролонгирования, то есть когда отказ требует действий, а большинство людей откладывает неприятные решения. В-третьих, цифровая среда формирует иллюзию доступности и комфорта, подписка даёт ощущение, что сервис «может пригодиться», даже если не используется месяцами.

«Образуется постоянный денежный отток. По расчётам, даже 10 подписок по 299 рублей в месяц это почти 36 тысяч рублей в год. В масштабах семьи получается значительно больше. Эти суммы могли бы работать в виде накоплений, инвестиций или хотя бы резервного фонда», — поясняет Кузнецова.

Практика показывает, что возвращение контроля начинается с аудита, то есть просмотр списка всех регулярных списаний, отмена лишних сервисов, объединение семейных планов и установка лимитов. Большинству людей достаточно один раз увидеть реальную сумму годовых расходов, чтобы переосмыслить своё отношение к подписочной модели.

Финансовая дисциплина формируется не за счёт запретов, а за счёт осознанного отношения к собственным привычкам, говорит консультант. Вы меняете привычки и становитесь более финансово осознанными. Подписки — полезный инструмент, но в отсутствии контроля они превращаются в чёрную дыру, куда утекают деньги и внимание, а человек теряет ощущение управления своим бюджетом.

Кстати, немалые финансовые расходы предстоят ещё и в канун Нового года. Это не только подарки, но и новогодний стол. Планирование новогоднего меню — один из основных организационных шагов. Если подойти к праздничным закупкам стратегически, то можно сократить расходы без ущерба разнообразию блюд. Как закупка продуктов на Новый год в два этапа экономит бюджет, читайте в материале Life.ru.