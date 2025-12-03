Дневник.ру опроверг слухи о платной подписке для доступа к электронному дневнику

Цифровой сервис «Дневник.ру» опроверг публикацию Telegram-канала Baza о необходимости платить за доступ к электронному дневнику и заявил, что все основные образовательные функции доступны бесплатно. Об этом сервис сообщил «Постньюс».

«Вся образовательная информация, включая оценки, домашние задания и расписание, доступна на сайте «Дневник.ру» бесплатно. Платные функции являются дополнительными и предоставляются по желанию пользователя», — пояснили в пресс-службе сервиса.

Сервис уточнил, что информация о плате 1,6 тыс. рублей за каждого ребёнка — фейк. В приложении предусмотрен семейный доступ, который позволяет родственникам пользоваться одной подпиской. Также «Дневник.ру» пояснил, что мобильное приложение — дополнительный коммерческий сервис к основной системе, и что никакие платные функции не являются обязательными для родителей или учеников.

Ранее Life.ru стало известно о «чёрной дыре подписок» — явлении, из-за которого деньги у людей утекают почти незаметно. Каждая подписка стоит сравнительно немного, обычно 199–399 рублей, подключается в один клик, а списания происходят автоматически. Именно этот эффект автоматизации отключает контроль над расходами и делает финансовые утечки почти незаметными.