Кравцов заявил, что школы используют платные электронные дневники «по привычке»

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал использование школами платных электронных дневников, отметив, что многие учреждения продолжают пользоваться ими «по привычке», хотя доступны бесплатные государственные сервисы. Об этом он сообщил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Школа выбирает те или иные ресурсы, и такие случаи есть, но мы планируем в течение 2–3 лет обеспечить все школы нашей страны», — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что у школ есть возможность использовать бесплатные государственные платформы для ведения электронных дневников. Тем не менее, часть образовательных учреждений продолжает пользоваться услугами частных платных компаний, зачастую по привычке. Планируется, что в течение двух-трёх лет все школы перейдут на единые государственные сервисы, что позволит улучшить защиту персональных данных и снизить расходы на электронные дневники.

Ранее сообщалось, что цифровой сервис «Дневник.ру» опроверг публикацию о необходимости платить за доступ к электронному дневнику. Все основные образовательные функции, включая оценки, домашние задания и расписание, доступны бесплатно, а платные возможности предоставляются лишь по желанию пользователя.