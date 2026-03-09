ЦАХАЛ заявила об ударе по штаб-квартире иранских ВВС

Армия обороны Израиля заявила о новой атаке по иранской военной инфраструктуре. По данным ЦАХАЛ, одной из ключевых целей стала штаб-квартира воздушных сил элитного иранского военного формирования.

В армии указали, что операция проводилась на основе разведывательных данных. Израильские военные уточнили, что удар был частью масштабной кампании по поражению объектов, которые, по их утверждению, связаны с иранскими военными структурами.

«Штаб-квартира ВВС Корпуса стражей исламской революции стала целью в ходе широкомасштабных ударов ЦАХАЛ по десяткам объектов иранского террористического режима», – говорится в официальном заявлении.

Речь идёт о подразделении Корпуса стражей исламской революции — одной из ключевых силовых структур Ирана. Израильская сторона утверждает, что операция стала частью серии ударов по инфраструктуре, связанной с военными возможностями страны.

Ранее Life.ru писал, что ЦАХАЛ заявила об уничтожении высокопоставленного иранского военного в Тегеране. По данным израильских военных, ударом был ликвидирован Абу аль-Кассем Бабаиан — глава центрального штаба вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», отвечающего за противовоздушную оборону. В Израиле утверждают, что он координировал действия различных военных структур и руководил операциями против страны, заняв пост после гибели своего предшественника в результате израильского удара в 2025 году.