Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 18:24

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в Тегеране главы центрального штаба ВС Ирана

Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Тегеране. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, ударом поражён Абу аль-Кассем Бабаиан — глава военного штаба верховного лидера и начальник центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», отвечающего за противовоздушную оборону.

По данным израильских военных, Бабаиан координировал действия различных организаций для проведения операций против Израиля, а также руководил чрезвычайными операциями. Он занял этот пост после того, как его предшественник Али Шадмани был уничтожен ВВС Израиля в июне 2025 года.

165 школьниц и учителей в Минабе убил истребитель ВВС США – Иран нашёл доказательства
165 школьниц и учителей в Минабе убил истребитель ВВС США – Иран нашёл доказательства

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что для ликвидации бывшего верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи — были задействованы свыше 50 израильских истребителей, сбросивших более 100 бомб на секретный бункер. Хаменеи погиб 28 февраля — в первый день эскалации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar