ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в Тегеране главы центрального штаба ВС Ирана

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Тегеране. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, ударом поражён Абу аль-Кассем Бабаиан — глава военного штаба верховного лидера и начальник центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», отвечающего за противовоздушную оборону.

По данным израильских военных, Бабаиан координировал действия различных организаций для проведения операций против Израиля, а также руководил чрезвычайными операциями. Он занял этот пост после того, как его предшественник Али Шадмани был уничтожен ВВС Израиля в июне 2025 года.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что для ликвидации бывшего верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи — были задействованы свыше 50 израильских истребителей, сбросивших более 100 бомб на секретный бункер. Хаменеи погиб 28 февраля — в первый день эскалации.