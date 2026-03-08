Лыжник Коростелёв назвал бронзу на этапе Кубка мира маленькой победой

Российский лыжник Савелий Коростелёв впервые в карьере поднялся на подиум этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмен признался, что бронза для него стала важной вехой, но останавливаться он не собирается.

Медаль россиянин завоевал в финском Лахти, где прошла гонка с раздельным стартом на 10 км. Для Коростелёва этот результат стал первым подиумом на взрослом уровне на международных стартах. После финиша спортсмен не скрывал эмоций и признался, что воспринимает этот успех как важный шаг вперёд.

«Для меня это маленькая победа. Я очень рад этому. В следующий раз постараюсь победить этих двоих», – приводит слова лыжника норвежская телерадиокомпания NRK.

При этом спортсмен подчеркнул, что рассчитывает в будущем бросить вызов лидерам мировых лыж. По словам Коростелёва, если продолжать выступать на таком уровне и не сбавлять темп на тренировках, у него есть все шансы изменить расстановку сил на дистанции.

«Мне нужно делать это снова и снова, и тогда я их обыграю», – добавил он, намекнув на стремление прервать доминирование норвежских лыжников.

Ранее Life.ru писал, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) стало важным сигналом для российских лыжников. Суд признал, что продление ограничений со стороны Международной федерации лыжного спорта в отношении спортсменов из России не было должным образом обосновано и носило дискриминационный характер. После этого федерация начала процесс выдачи нейтральных статусов российским атлетам, что открыло им дорогу к возвращению на международные старты.