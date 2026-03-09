Пустующий пансионат загорелся в сочинском посёлке Лоо после падения БПЛА
Обложка © Life.ru
В сочинском посёлке Лоо из-за падения обломков украинского беспилотника загорелся неработающий пансионат. Пожар начался с кровли здания. Об этом сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.
«Из-за падения обломков БПЛА в районе Лоо произошло возгорание кровли неработающего пансионата», — указано в сообщении.
К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших. По данным властей, пожар уже ликвидировали. С огнём на площади 20 квадратов боролись 12 человек, включая пожарных МЧС России.
Напомним, что вечером 8 марта за три часа над регионами России и Азовским морем силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника. Из них восемь БПЛА сбили над территорией Краснодарского края.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.