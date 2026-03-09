Швейцария не собирается вступать в Европейский союз

Швейцария не планирует присоединяться к Европейскому союзу. Страна продолжит сотрудничать с ЕС через двусторонние соглашения, проверенные десятилетиями. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Швейцарии.

«Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений», — цитируют «Известия» внешнеполитическое ведомство страны.

Депутат национального парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор пояснил, что дискуссии о возможном вступлении в ЕС вновь активизировались из-за подготовки к подписанию нового пакета соглашений с Брюсселем (Bilaterals III).

По словам Аддора, подобные всплески интереса возникали и раньше. Например, в 2001 году прошёл референдум о начале переговоров по вступлению в ЕС. В 2019 году разгорелись споры из-за принятия европейской директивы об оружии.

