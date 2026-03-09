Атаку БПЛА отразили в четырёх районах Ростовской области

Росссийские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырёх районах», — написал он в Telegram-канале.

ВСУ атаковали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и пострадавших людях пока не поступали. Эту информацию ещё уточняют. Вместе с тем в регионе сохраняется опасность беспилотной атаки, поэтому жителей просят быть осторожными.

Напомним, накануне вечером за три часа ПВО сбила над регионами России и Азовским морем 34 украинских дрона. Во время той атаки над Ростовской областью перехватили два беспилотника.