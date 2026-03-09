Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 03:10

Атаку БПЛА отразили в четырёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Росссийские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырёх районах», — написал он в Telegram-канале.

ВСУ атаковали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и пострадавших людях пока не поступали. Эту информацию ещё уточняют. Вместе с тем в регионе сохраняется опасность беспилотной атаки, поэтому жителей просят быть осторожными.

Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли для полётов
Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли для полётов

Напомним, накануне вечером за три часа ПВО сбила над регионами России и Азовским морем 34 украинских дрона. Во время той атаки над Ростовской областью перехватили два беспилотника.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar