Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли для полётов

Аэропорты юга России вернулись к штатной работе после временных ограничений, введённых днём 8 марта. Воздушные гавани Сочи, Краснодара и Геленджика вернулись к штатной работе утром 9 марта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», – написал он в своём телеграм-сообщении в 05:06 по московскому времени.

Известно, что ограничения в аэропорту Краснодара действовали с 14:05 8 марта. В Геленджике их ввели в 14:33 того же дня, а в Сочи – в 18:32. После снятия ограничений воздушные гавани снова могут принимать и отправлять рейсы в обычном режиме.

Ранее Life.ru писал, что в сочинском посёлке Лоо вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Загорелась кровля пустующего пансионата, но огонь удалось быстро локализовать. Пламя на площади около 20 квадратных метров тушили 12 человек, пострадавших в результате инцидента не было.