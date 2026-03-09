Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 04:24

Над Смоленской областью за ночь сбили четыре украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Василий Анохин, силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских БПЛА.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

В Горловке дрон ВСУ сбросил взрывчатку на жилой район, пострадали два человека
В Горловке дрон ВСУ сбросил взрывчатку на жилой район, пострадали два человека

Также ночью росссийские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области. ВСУ атаковали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и пострадавших людях пока не поступали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar