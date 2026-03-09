Над Смоленской областью за ночь сбили четыре украинских БПЛА

Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Василий Анохин, силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских БПЛА.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Также ночью росссийские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области. ВСУ атаковали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и пострадавших людях пока не поступали.