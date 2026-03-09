Россиянам напомнили о двух порциях длинных выходных в мае

В мае россиян ждут сразу две порции длинных выходных — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий уточнила, что второй квартал 2026 года порадует граждан тремя сокращёнными трудовыми неделями. Помимо майских праздников, трёхдневный отдых выпадает на 12–14 июня (пятница–воскресенье).

Все дни, предшествующие официальным праздникам, по закону станут короче на час. Понедельник 9 марта в этом году нерабочий — из-за переноса с воскресного 8 Марта, напомнила Бессараб в беседе с ТАСС.

Всего в 2026 году в производственном календаре насчитывается 247 трудовых дней и 118 выходных и праздничных. Как уже рассказывал Life.ru, из-за длинных выходных россияне в этом году получат мартовские пенсии раньше обычного. Средства поступят автоматически, поэтому подавать никакие дополнительные заявления не нужно.