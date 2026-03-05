Россияне получат мартовские пенсии раньше из-за длинных выходных

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 7-го по 9-е марта, в этом году получат их 6 марта. Перенос связан с предстоящими длинными выходными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

«В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Соцфонда пояснили, что средства поступят автоматически, подавать заявления не нужно. Выплаты через банки будут перечислены 6 марта для тех, кто обычно получает пенсии с 7-го по 9-е число. Доставка через почту также изменится: пенсию, которая обычно приходит 8-го, доставят заранее, а выплаты 7-го и 9-го числа будут осуществлены по обычному графику.

При этом все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности — будут перечислены заранее. По предварительным данным, предпраздничная доставка коснётся около 4 миллионов россиян. Если вместе с пенсией человек получает и другие выплаты Соцфонда, их также перечислят заранее.

Ранее стало известно о предстоящей весенней индексации пенсий в России. С 1 апреля 2026 года социальные выплаты повысят на 6,8% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Индексация затронет пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.