Переносы из-за праздников: как изменится график выплаты пенсий россиян в 2026 году

В Госдуме объяснили, как россиянам в текущем году будут выплачиваться пенсии. По словам члена Комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, дата получения зависит не от вида выплаты, а исключительно от региона проживания пенсионера и выбранного способа доставки. Все выплаты производятся в период с 3-го по 25-е число каждого месяца за текущий месяц.

«Узнать свою персональную дату получения пенсии можно несколькими способами: на региональном сайте Социального фонда России, выбрав свой регион и найдя раздел о выплате и доставке пенсий, по федеральному номеру горячей линии, а также непосредственно в своём почтовом отделении», — рассказал Чаплин.

Особенности доставки.

Для тех, кто получает пенсию на почте, действует правило: если пенсионер не забрал деньги в свой день доставки, он может сделать это в любое время до 25 числа. Если пенсия не получена до 25-го, в следующем месяце выплатят сразу за два периода.

При получении пенсии через банки региональное отделение СФР перечисляет средства в установленные дни, а банки обязаны зачислить их не позднее следующего рабочего дня. Зачисление может произойти в любое время суток.

Праздничные дни.

Если дата выплаты совпадает с выходным или праздником, пенсия перечисляется досрочно — в последний рабочий день перед этим. Так, в марте 2026 года из-за празднования 8 Марта пенсии за 7–9 марта будут выплачены 6 марта, а тем, у кого дата приходится на 14–15 марта, средства поступят 13 марта.

Индексация и особые категории.

Страховые пенсии с 1 января проиндексированы на 7,6%, социальные — с 1 апреля на 6,8%. Инвалиды получают выплаты на общих основаниях в зависимости от региона и способа доставки. Для жителей Крайнего Севера и приравненных местностей применяются повышающие коэффициенты, а даты доставки устанавливаются с учётом местных условий и транспортной доступности.

Как изменить способ получения.

Пенсионер может изменить способ доставки в любое время, подав заявление через сайт «Госуслуги», МФЦ или лично в клиентской службе Социального фонда. Изменения начнут действовать с ближайшего выплатного периода.

Ранее стало известно, что с 1 апреля Правительство России проведёт индексацию социальных пенсий. Доходы пожилых граждан продолжают находиться на особом контроле: в январе уже были увеличены страховые пенсии, теперь очередь за социальными. Выплаты вырастут более чем у четырёх миллионов человек. В их числе люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.