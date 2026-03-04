Депутат Говырин рассказал, кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля

Российских пенсионеров ждёт традиционная весенняя индексация. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин раскрыл детали повышения выплат с 1 апреля 2026 года.

По словам депутата, социальные пенсии проиндексируют на 6,8% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Это коснется получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Вот как изменятся основные выплаты (суммы предварительные, до утверждения финального коэффициента): базовая социальная пенсия по старости вырастет с 8 824 до 9 424 рублей;

пенсия инвалида I группы — с 17 648 до примерно 18 848 рублей;

выплаты ребёнку-инвалиду и инвалиду с детства I группы — с 21 178 до 22 618 рублей.

Вместе с социальными проиндексируют и государственные пенсии. Прибавку получат участники Великой Отечественной войны, блокадники, военнослужащие-призывники, пострадавшие от радиации, космонавты и летчики-испытатели. Также с 1 апреля вырастет надбавка на уход за гражданами старше 80 лет (сейчас 1 377 рублей) и дополнительное обеспечение неработающих матерей-героинь.

Отдельно Говырин напомнил о двухэтапной индексации страховых пенсий, пишет TACC. Январский этап уже прошел (рост на 7,6%), второй этап запланирован на апрель — он затронет только страховую часть. Точный процент пока не назван.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил порядок выплаты пенсий в текущем году, отметив, что дата получения зависит не от вида выплаты, а от региона проживания и способа доставки. Все выплаты производятся с 3-го по 25-е число каждого месяца за текущий месяц. Узнать персональную дату можно на региональном сайте Социального фонда России, по горячей линии или в почтовом отделении.