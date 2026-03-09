«Могу только посочувствовать»: Барановская жёстко прошлась по своим хейтерам
Телеведущая Юлия Барановская ответила на критику за фото без макияжа
Телеведущая Юлия Барановская в путешествиях принципиально не берёт с собой косметичку, кроме уходовых средств. Она призналась, что в Москве и командировках всегда с макияжем и очень от него устаёт, поэтому в отпуске наслаждается возможностью быть без грима и укладки.
На критику естественных фото без мейкапа звезда реагирует спокойно. По словам Барановской, под её постами большинство комментариев — положительные, люди поддерживают её за натуральность. К конструктивной критике она относится как к двигателю, но замечает, что СМИ часто подхватывают единичные негативные отзывы, игнорируя массу позитивных. К этому ведущая давно привыкла.
«А на оскорбления я не обращаю внимания. Оскорблять может тот, у кого в жизни что-то не в порядке, и кому требуется помощь. Могу только посочувствовать таким людям», — подчеркнула собеседница Леди Mail.
Ранее Юлия Барановская призналась, что иногда использует суеверия как способ переложить ответственность за личные неудачи. Особое значение телеведущая придала недавнему событию — на свадьбе своего директора Петро Шекшеева она впервые в жизни поймала букет невесты.
