Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 ноября, 11:40

Юлия Барановская призналась, что использует суеверия для снятия ответственности с себя

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что иногда использует суеверия как способ переложить ответственность за личные неудачи. Об этом она рассказала Пятому каналу на премии «Событие года».

Барановская рассказала об отношении к суевериям. Видео © Пятый канал

«Когда я точно уверена в результате, перебегает чёрная кошка мне дорогу. А если я за что-то переживаю, то, конечно же, буду верить. Знаете, как переложить ответственность: «Это не я что-то плохо сделала. Это чёрная кошка во всем виновата», — пояснила она.

Особое значение телеведущая придала недавнему событию — на свадьбе своего директора Петро Шекшеева она впервые в жизни поймала букет невесты. Хотя обычно она избегает этой традиции, в этот раз букет сам упал к её ногам после того, как другие гостьи подрались за него. Она решила, что это точно знак свыше. Барановская выразила надежду, что свадебная примета сработает в её случае.

Ранее Life.ru рассказывал, что Юлию Барановскую выписали из больницы после экстренной госпитализации и двух операций. Она была очень рада вернуться домой, но шампанским отметить такое событие не смогла. Напомним, что ей стало плохо во время рабочей поездки в Салехард.

