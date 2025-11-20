Россия и США
20 ноября, 11:12

Актёром, обвиняемым в съёмке порно с детьми, оказался Владимир Колганов

В Петербурге задержали актёра Владимира Колганова, известного по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила». По данным телеграм-канала SHOT, следствие подозревает его в распространении порнографических материалов с детьми.

Вместе с актёром задержан предприниматель Евгений Кириллов. Сейчас в квартирах обоих подозреваемых ведут обыски. По версии правоохранителей, в соцсетях Колганова оказалось фото обнажённого ребёнка. Снимок находился в Сети вплоть до задержания.

Колганов ранее играл в Александринском театре и появлялся во множестве популярных детективных проектов: «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Убойная сила» и другие.

Напомним, что следствию также удалось найти в даркнете материалы с детьми 1-2 лет. Установлено, что пострадавшие дети находились в возрасте от одного года до двух лет. Обвинения мужчинам уже предъявлены, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им соответствующей меры пресечения.

Полина Никифорова
