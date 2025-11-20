Актёр из «Улиц разбитых фонарей» задержан за порносъёмку годовалых детей

Двое мужчин, включая актёра из «Улиц разбитых фонарей», обвиняются в распространении материалов с детьми 1-2 лет: снимки найдены в даркнете. Об этом пишет «Фонтанка».

20 ноября ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и обороте порноматериалов с участием несовершеннолетних. Установлено, что пострадавшие дети находились в возрасте от одного года до двух лет. Примечательно, что один из обвиняемых ранее был задействован в съёмках ряда российских кинолент, включая известные сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Согласно информации, предоставленной следственным управлением, фигуранты осуществили фотосъемку одного из малолетних потерпевших. Затем один из них совершил распространение этого изображения, выложив его в открытый доступ на своей странице в социальной сети и сохраняв его там до дня задержания. Второй участник, как уточняется, также хранил изготовленную им фотографию порнографического характера с участием малолетнего и размещал её на той же интернет-платформе.

Представители Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД заявили, что эти снимки также были зафиксированы в даркнете. По местам жительства подозреваемых проведены обысковые мероприятия, в результате которых изъяты телефоны и иные носители данных. Обвинения мужчинам уже предъявлены, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им соответствующей меры пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге был отправлен под арест 56-летний водитель трамвая, который развращал несовершеннолетнюю девочку и изготавливал порноролики. С февраля по сентябрь текущего года мужчина вступил в переписку с девочкой через мессенджер. Он просил её присылать видео со своим обнажённым телом, а также сам изготавливал порноролики. Свою вину подозреваемый признал.