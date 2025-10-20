В Петербурге арестован 56-летний водитель трамвая, снимавший порно с девочкой

В Санкт-Петербурге отправлен под арест 56-летний водитель трамвая, который развращал несовершеннолетнюю девочку и изготавливал порноролики. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летнего водителя трамвая, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ, пп.в,г ч.2 ст.242.2 УК РФ», — сказано в тексте.

По данным следствия, с февраля по сентябрь текущего года мужчина вступил в переписку с девочкой через мессенджер. Он просил её присылать видео со своим обнажённым телом, а также сам изготавливал порноролики. Свою вину подозреваемый признал.

Ранее в Великобритании пьяный водитель грузовика устроил смертельную аварию, потому что смотрел порно за рулём. Грузовик водителя Дэниела Коберна выехал на встречную полосу и врезался в машину 81-летней Бетан Фрейзер-Эндрюс. Пенсионерка погибла сразу. Оказалось, что ценитель «‎клубнички» был под воздействием наркотиков и алкоголя.