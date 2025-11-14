Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 ноября, 06:14

Детям на борту парома показали порно — после увиденного они убежали из салона под крики

Обложка © freepik

Оператор паромов DFDS принёс официальные извинения после инцидента на рейсе из Франции в Великобританию. На телеэкранах салона вместо трансляции гонки «Формулы-1» пассажирам показали фильм для взрослых, среди очевидцев были дети. Об этом сообщает The Guardian.

Экипаж не ожидал такого контента и сразу отключил канал после жалоб. Один из очевидцев рассказал, что несовершеннолетние выбегали из салона с криками, а родители требовали немедленного вмешательства. Инцидент произошел в конце октября, но стал известен только сейчас после завершения внутреннего расследования компании.

Ранее Life.ru писал, что забывчивый учитель из Башкирии невольно показал семиклассникам урок порно. После происшествия преподавателя вызвали к директору. Впоследствии стало известно, что педагог написал заявление об увольнении.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

