Детям на борту парома показали порно — после увиденного они убежали из салона под крики
Обложка © freepik
Оператор паромов DFDS принёс официальные извинения после инцидента на рейсе из Франции в Великобританию. На телеэкранах салона вместо трансляции гонки «Формулы-1» пассажирам показали фильм для взрослых, среди очевидцев были дети. Об этом сообщает The Guardian.
Экипаж не ожидал такого контента и сразу отключил канал после жалоб. Один из очевидцев рассказал, что несовершеннолетние выбегали из салона с криками, а родители требовали немедленного вмешательства. Инцидент произошел в конце октября, но стал известен только сейчас после завершения внутреннего расследования компании.
Ранее Life.ru писал, что забывчивый учитель из Башкирии невольно показал семиклассникам урок порно. После происшествия преподавателя вызвали к директору. Впоследствии стало известно, что педагог написал заявление об увольнении.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.