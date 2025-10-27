Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 12:18

Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы после двух операций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Телеведущая Юлия Барановская сообщила об успешном завершении лечения после экстренной госпитализации и перенесённых хирургических вмешательств. Звезда также рассказала в своём телеграм-канале, что готова отмечать выписку с бокалом в руках, однако пока по медицинским показаниям это невозможно.

«Меня официально выписали. Ура! Но шампанское пока выпить по этому поводу не могу, ну, ничего, всему своё время», — поделилась Барановская.

Проблемы со здоровьем возникли у ведущей внезапно во время рабочей командировки на Ямале, где она работала над проектом «Большие семьи большой страны». По её словам, после возникновения резкой боли в животе съёмочная группа немедленно доставила её в Салехардскую окружную клиническую больницу, где потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Медики провели две операции — основную и контрольную, причём причина недомогания, по уточнению Барановской, была связана с последствиями родов, хотя детали она раскрывать не стала. После стабилизации состояния телеведущую перевели из реанимации в обычную палату, а затем разрешили вернуться в Москву. Интересно, что ещё до официальной выписки Барановская вернулась к работе и даже посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды».

Юлия Барановская вышла на связь после экстренных операций
Юлия Барановская вышла на связь после экстренных операций

Ранее сообщалось, что телеведущий и Народный артист России Юрий Николаев был экстренно госпитализирован из-за обострения лёгочного заболевания. По предварительным данным, Николаев заболел вирусной инфекцией, что вызвало одышку, кашель, слабость и головокружение. Состояние звезды ухудшалось в течение недели.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • юлиябарановская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar