Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы после двух операций

Телеведущая Юлия Барановская сообщила об успешном завершении лечения после экстренной госпитализации и перенесённых хирургических вмешательств. Звезда также рассказала в своём телеграм-канале, что готова отмечать выписку с бокалом в руках, однако пока по медицинским показаниям это невозможно.

«Меня официально выписали. Ура! Но шампанское пока выпить по этому поводу не могу, ну, ничего, всему своё время», — поделилась Барановская.

Проблемы со здоровьем возникли у ведущей внезапно во время рабочей командировки на Ямале, где она работала над проектом «Большие семьи большой страны». По её словам, после возникновения резкой боли в животе съёмочная группа немедленно доставила её в Салехардскую окружную клиническую больницу, где потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Медики провели две операции — основную и контрольную, причём причина недомогания, по уточнению Барановской, была связана с последствиями родов, хотя детали она раскрывать не стала. После стабилизации состояния телеведущую перевели из реанимации в обычную палату, а затем разрешили вернуться в Москву. Интересно, что ещё до официальной выписки Барановская вернулась к работе и даже посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды».

