Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 06:49

Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с обострением болезни лёгких

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева экстренно доставили в больницу из-за обострения хронических проблем с лёгкими. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 76-летний Николаев подхватил вирус, после чего у него начались одышка, кашель, слабость и головокружение. Симптомы держались почти неделю — артист тяжело дышал, едва говорил и даже несколько раз падал при ходьбе. После вызова скорой телеведущего госпитализировали.

Врачи стабилизировали состояние за девять дней: на данный момент Николаев прибавил в весе, вновь начал нормально ходить и дышать. Несмотря на предупреждения медиков, телеведущий продолжает выкуривать по две пачки сигарет в день.

Артист также намерен вернуться к работе после выписки. За корпоратив он просит 5 млн рублей, однако каждые 15 минут вынужден делать перерывы, чтобы отдышаться. Его райдер, по данным Mash, остаётся скромным: «что дадут — то и съест». Единственное требование — чашка крепкого кофе перед выступлением, хотя этот напиток врачи ему строго запретили.

Юлия Барановская вышла на связь после экстренных операций
Юлия Барановская вышла на связь после экстренных операций

А ранее Life.ru сообщал, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после операции. Артистке провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца, после чего она успешно восстановилась.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar