Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с обострением болезни лёгких

Народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева экстренно доставили в больницу из-за обострения хронических проблем с лёгкими. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 76-летний Николаев подхватил вирус, после чего у него начались одышка, кашель, слабость и головокружение. Симптомы держались почти неделю — артист тяжело дышал, едва говорил и даже несколько раз падал при ходьбе. После вызова скорой телеведущего госпитализировали.

Врачи стабилизировали состояние за девять дней: на данный момент Николаев прибавил в весе, вновь начал нормально ходить и дышать. Несмотря на предупреждения медиков, телеведущий продолжает выкуривать по две пачки сигарет в день.

Артист также намерен вернуться к работе после выписки. За корпоратив он просит 5 млн рублей, однако каждые 15 минут вынужден делать перерывы, чтобы отдышаться. Его райдер, по данным Mash, остаётся скромным: «что дадут — то и съест». Единственное требование — чашка крепкого кофе перед выступлением, хотя этот напиток врачи ему строго запретили.

А ранее Life.ru сообщал, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после операции. Артистке провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца, после чего она успешно восстановилась.