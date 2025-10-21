Федосееву-Шукшину выписали из больницы после операции

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, которая недавно проходила плановую госпитализацию в московской больнице имени А. К. Ерамишанцева, выписана домой. По словам её дочери Ольги Шукшиной, актрисе провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца, после чего она успешно восстановилась. Об этом пишет РИА «Новости».