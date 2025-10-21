Федосееву-Шукшину выписали из больницы после операции
Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, которая недавно проходила плановую госпитализацию в московской больнице имени А. К. Ерамишанцева, выписана домой. По словам её дочери Ольги Шукшиной, актрисе провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца, после чего она успешно восстановилась. Об этом пишет РИА «Новости».
Врач, которая наблюдала Федосееву-Шукшину, сообщила, что «артерию отремонтировали». Актриса чувствует себя хорошо и благодарит медицинский персонал за профессионализм.
Ранее Life.ru сообщал, что 17 октября Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в московскую клинику, где ей провели успешную операцию по восстановлению сердечного кровотока. Врачи сделали стентирование коронарных сосудов, которое длилось около полутора часов. После операции актрису перевели в палату для дальнейшей реабилитации под постоянным наблюдением врачей. При этом, по словам дочери Ольги, Федосеева-Шукшина страдает деменцией, и её состояние ухудшалось — болезнь отразилась на речи и поведении актрисы, которая тяжело переживает из-за своего недуга.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.