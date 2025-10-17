Лидии Федосеевой-Шукшиной сделали экстренную операцию на сердце

Народную артистку России Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали в одной из столичных клиник — врачи восстановили сердечный кровоток знаменитой актрисе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Обследование показало, что сердце получает мало кислорода. Полуторачасовая операция прошла успешно», — говорится в публикации.

По данным журналистов, 87-летней актрисе провели стентирование коронарных сосудов, которое длилось около полутора часов. В настоящее время Федосеева-Шукшина находится в палате и проходит реабилитацию под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Народная артистка была госпитализирована неделю назад в состоянии средней тяжести с жалобами на тахикардию и острые боли в области сердца. Экстренно проведённая операция позволила нормализовать кровоснабжение сердечной мышцы и стабилизировать её состояние.

Ранее сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина позаботилась о своём будущем, оформив завещание и даже предусмотрев средства на организацию собственных похорон. В то же время, её дочь Ольга поделилась сведениями о том, что актриса страдает деменцией и испытывает значительные трудности из-за этого заболевания. Ольга отметила, что состояние матери неуклонно ухудшается: изменились её речь и манера поведения, а сама Лидия Николаевна глубоко переживает по поводу своего недуга.