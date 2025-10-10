Дочь Федосеевой‑Шукшиной заявила, что актрисе проведут плановый чекап в больнице

Сведения о внезапном ухудшении здоровья 87‑летней Лидии Федосеевой‑Шукшиной не соответствуют действительности, заявила её дочь Ольга в разговоре с 360.ru. По её словам, госпитализация носит плановый характер — это часть углублённого обследования, назначенного после ежегодной диспансеризации.

Дочь артистки пояснила, что её мать сама охотно прошла дополнительные проверки. Речь не идёт о скорой помощи или экстренном вмешательстве. Состояние Лидии Николаевны стабильно, насколько это возможно для её возраста, отметила собеседница телеканала.

«Ничего из того, что написали, нет. Проходит плановый чекап. Направление на тщательное обследование дали после ежегодной диспансеризации. Мама с удовольствием на это пошла. У неё отдельная платная палата», — отметила Ольга.

Ранее Life.ru рассказывал, что 87-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована. По данным СМИ, в больницу она попала в состоянии средней тяжести, а врачи выделяли у неё повышенное давление и выраженную одышку.