Юлия Барановская вышла на связь после экстренных операций
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Госпитализация Юлии Барановской в Салехарде была связана с осложнениями после родов. Об этом сама телеведущая рассказала в своём Telegram-канале. Сейчас с Барановской всё хорошо, она уже приехала в Москву и вернулась к работе.
«После осмотра в приёмном отделении врачи приняли решение о госпитализации и успешно провели две операции — вторая была контрольная. Сильно в медицину не буду углубляться, просто скажу, что она связана с осложнениями после родов», — рассказала Барановская.
Телеведущая пояснила, что начала чувствовать резкую боль прямо время съёмок проекта «Большие семьи большой страны». Ей пришлось добираться до окружной больницы.
Напомним, что Юлия Барановская была экстренно госпитализирована в Салехарде после того, как почувствовала себя плохо во время съёмок. Она пожаловалась на сильные боли в животе и была доставлена в местную больницу, где ей сделали операцию. Позже телеведущую перевели из реанимации в обычную палату, и её состояние начало улучшаться.
