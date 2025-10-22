Юлия Барановская вышла на связь после экстренных операций

Госпитализация Юлии Барановской в Салехарде была связана с осложнениями после родов. Об этом сама телеведущая рассказала в своём Telegram-канале. Сейчас с Барановской всё хорошо, она уже приехала в Москву и вернулась к работе.

«После осмотра в приёмном отделении врачи приняли решение о госпитализации и успешно провели две операции — вторая была контрольная. Сильно в медицину не буду углубляться, просто скажу, что она связана с осложнениями после родов», — рассказала Барановская.

Телеведущая пояснила, что начала чувствовать резкую боль прямо время съёмок проекта «Большие семьи большой страны». Ей пришлось добираться до окружной больницы.