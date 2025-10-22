Сектор Газа
21 октября, 21:15

Кинооператора Анатолия Мукасея госпитализировали с инсультом

Анатолий Мукасей. Обложка © Kinopoisk

Кинооператор и супруг режиссёра Светланы Дружининой Анатолий Мукасей был экстренно госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, оператор потерял сознание у себя дома. С 1960-х Мукасей трудился на «Мосфильме», участвуя в создании знаковых фильмов: «Чучело», «По семейным обстоятельствам», «Берегись автомобиля».

Ранее стало известно, что телеведущую Первого канала Юлию Барановскую выписывают из больницы. Совсем скоро она вернётся в Москву. На прошлой неделе сообщалось, что Барановская была экстренно госпитализирована в Салехарде после того, как почувствовала себя плохо во время съёмок. Она пожаловалась на сильные боли в животе и была доставлена в местную больницу, где ей сделали операцию. Позже телеведущую перевели из реанимации в обычную палату, и её состояние начало улучшаться.

