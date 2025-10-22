Кинооператора Анатолия Мукасея госпитализировали с инсультом

Кинооператор и супруг режиссёра Светланы Дружининой Анатолий Мукасей был экстренно госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, оператор потерял сознание у себя дома. С 1960-х Мукасей трудился на «Мосфильме», участвуя в создании знаковых фильмов: «Чучело», «По семейным обстоятельствам», «Берегись автомобиля».