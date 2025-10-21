Сектор Газа
21 октября, 14:04

Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы в Салехарде

Телеведущая Юлия Барановская. Обложка © Life.ru

Телеведущую Первого канала Юлию Барановскую, госпитализированную в Салехарде на Ямале, выписывают из больницы. Совсем скоро она вернётся в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщил её директор Петро Шекшеев.

«Сегодня уже ожидаем её в столице. Юлия настолько соскучилась по активной деятельности, что назначила на вечер рабочее совещание с командой по телемосту», — сказал он.

Состояние телеведущей значительно улучшилось, и она готова вернуться к работе. Барановская уже планирует рабочие встречи и совещания в Москве, что свидетельствует о её быстром восстановлении после госпитализации.

На прошлой неделе сообщалось, что Юлия Барановская была экстренно госпитализирована в Салехарде после того, как почувствовала себя плохо во время съёмок. Она пожаловалась на сильные боли в животе и была доставлена в местную больницу, где ей сделали операцию. Позже телеведущую перевели из реанимации в обычную палату, и её состояние начало улучшаться.

