Юлию Барановскую перевели из реанимации в обычную палату, к ней приехали мама и сын
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Телеведущая Юлия Барановская была переведена из реанимационного отделения в обычную палату после экстренной госпитализации в салехардскую клинику. Об этом узнали журналисты.
В настоящее время состояние Барановской оценивается как стабильное, за ней продолжается медицинское наблюдение, сообщает KP.ru. К телеведущей приехали близкие родственники — мать из Санкт-Петербурга и сын из Москвы. При сохранении положительной динамики её могут выписать из медицинского учреждения уже на следующей неделе, что позволит ей вернуться в столицу. Сама Барановская связывает проблемы со здоровьем с последствиями родов.
Напомним, Юлию Барановскую экстренно госпитализировали 17 октября в Салехарде после того, как во время съёмок у нее возникли резкие боли в животе. Медики провели ей две срочные операции, при этом ранее 45-летняя Барановская признавалась, что ей требовалась абдоминопластика по медицинским показаниям после рождения третьего ребёнка.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.