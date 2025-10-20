Юлию Барановскую перевели из реанимации в обычную палату, к ней приехали мама и сын

Телеведущая Юлия Барановская была переведена из реанимационного отделения в обычную палату после экстренной госпитализации в салехардскую клинику. Об этом узнали журналисты.

В настоящее время состояние Барановской оценивается как стабильное, за ней продолжается медицинское наблюдение, сообщает KP.ru. К телеведущей приехали близкие родственники — мать из Санкт-Петербурга и сын из Москвы. При сохранении положительной динамики её могут выписать из медицинского учреждения уже на следующей неделе, что позволит ей вернуться в столицу. Сама Барановская связывает проблемы со здоровьем с последствиями родов.