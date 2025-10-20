Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 13:36

Юлию Барановскую перевели из реанимации в обычную палату, к ней приехали мама и сын

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Юлия Барановская была переведена из реанимационного отделения в обычную палату после экстренной госпитализации в салехардскую клинику. Об этом узнали журналисты.

В настоящее время состояние Барановской оценивается как стабильное, за ней продолжается медицинское наблюдение, сообщает KP.ru. К телеведущей приехали близкие родственники — мать из Санкт-Петербурга и сын из Москвы. При сохранении положительной динамики её могут выписать из медицинского учреждения уже на следующей неделе, что позволит ей вернуться в столицу. Сама Барановская связывает проблемы со здоровьем с последствиями родов.

Аршавин требует двойного снижения алиментов на детей от Юлии Барановской
Аршавин требует двойного снижения алиментов на детей от Юлии Барановской

Напомним, Юлию Барановскую экстренно госпитализировали 17 октября в Салехарде после того, как во время съёмок у нее возникли резкие боли в животе. Медики провели ей две срочные операции, при этом ранее 45-летняя Барановская признавалась, что ей требовалась абдоминопластика по медицинским показаниям после рождения третьего ребёнка.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • юлиябарановская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar