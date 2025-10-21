«Жаловался, что никому не нужен»: Брат Геннадия Хазанова умер в нищете и одиночестве

Умерший два года назад Юрий Лукачер, брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова, скончался в полной нищете. Как сообщает ИА «Регнум», в последние годы жизни он испытывал серьёзные финансовые трудности и жил в одиночестве.

Ранее работавший таксистом, Лукачер из-за проблем со здоровьем был вынужден оставаться в своей однокомнатной квартире на окраине столицы, где и умер. Соседи отмечали, что он жаловался на одиночество и нехватку денег

«Он всегда один был, всегда! Периодически я встречала его на улице у дома, мы разговаривали. Юрий Викторович часто жаловался, что никому не нужен и никто ему не помогает, всегда говорил, что у него никого нет – ни семьи, ни жены, ни детей», — рассказала старшая по дому Инна.

Соседка отметила, что Юрий жил очень скромно, настолько, что не мог оплатить даже элементарные бытовые услуги. С годами его финансовое положение становилось все хуже, а здоровье подводило. Он жаловался на отсутствие поддержки со стороны близких, страдал от проблем с ногами и, к сожалению, пристрастился к выпивке. В 2023 году, когда ему стало плохо, он не смог сам вызвать помощь, и спасателям пришлось взламывать дверь.

Юрий был единокровным братом Геннадия Хазанова, который рассказал об этом лишь недавно. К сожалению, несмотря на попытки, братьям так и не удалось наладить отношения.

Ранее стало известно, что Хазанов набросился на журналиста SHOT после вопроса о проданном имуществе. Инцидент произошёл у подъезда дома на Арбате – того самого, где артист якобы недавно избавился от квартиры. Хазанов также отказался комментировать свой возможный отъезд из РФ.