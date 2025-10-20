Жена Хазанова избавилась от роскошной недвижимости в России вслед за мужем

Супруга Геннадия Хазанова Злата Эльбаум вслед за мужем продала всю свою недвижимость в России. По данным SHOT, общая стоимость проданных объектов оценивается более чем в 250 миллионов рублей.

Как пишет телеграм-канал, 77-летняя жена артиста продала роскошный коттедж площадью 1200 м² с участком в деревне Фоминское в Троицке. Сделка обошлась новому владельцу примерно в 120 млн рублей. Также Эльбаум избавилась от просторной квартиры в 165 «квадратов» в элитном посёлке в Одинцовском районе, которая находилась рядом с апартаментами самого Хазанова. Этот объект ушел за 33 млн рублей.

Кроме того, пара совместно владела квартирой на Арбате, но также рассталась с этим жильем. Доля Эльбаум в этой сделке, по разным оценкам, превысила 100 млн рублей.

Хазанов и Эльбаум поженилась в 1970 году. Супруга артиста имеет израильское гражданство и проживает в Тель-Авиве, однако у неё остаётся зарегистрированное в России ИП. У пары есть 51-летняя дочь Алиса, которая вместе с отцом владела квартирой на Спиридоновке, но и эта недвижимость была продана.

Ранее SHOT сообщал, что и сам Геннадий Хазанов продал практически всю свою недвижимость в России почти на 1 млрд рублей, оставив себе лишь скромную квартиру в 39 м².

Ранее стало известно, что Хазанов набросился на журналиста SHOT после вопроса о проданном имуществе. Инцидент произошёл у подъезда дома на Арбате – того самого, где артист якобы недавно избавился от квартиры. Хазанов также отказался комментировать свой возможный отъезд из РФ.