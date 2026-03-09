Владимир Путин
9 марта, 07:55

Муфтий назвал дату Ураза-байрама в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Ураза-байрам, или Праздник разговения в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан, в 2026 году выпадает на 20 марта. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Подмосковья муфтий Рушан Аббясов.

«Ураза-байрам, первый день месяца Шавваль, будет 20 марта», — уточнил он в беседе с РИА «Новости».

Праздник разговения знаменует окончание поста священного месяца Рамадан. Его встречают в первый день следующего за Рамаданом месяца — Шавваля. В арабском мире торжество известно как Ид-аль-Фитр.

Ранее Life.ru рассказывал, что в этом году из-за обострившейся обстановки на Ближнем Востоке 470 жителей Дагестана решили не совершать паломничество в Мекку в месяц Рамадан. Теперь эти люди пытаются вернуть деньги за билеты у туроператоров.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

