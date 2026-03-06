Почти 500 дагестанцев отказались лететь в Мекку во время Рамадана из-за конфликта

Из-за военной эскалации на Ближнем Востоке 470 жителей Дагестана отказались от паломничества в Мекку в месяц Рамадан и пытаются вернуть деньги у туроператоров. Об этом стало известно Mash.

Средняя стоимость малого хаджа составляет от 150 тысяч рублей с человека, поэтому многие на Кавказе копят на поездку целый год. Халяльные турфирмы предлагают два варианта: полететь через Стамбул в этом году по прежней цене или перенести хадж на следующий год. Однако оплата тура пока не возвращается — компании тянут время и пытаются уговорить верующих перенести поездку.

Около 600 человек, уже вылетевших на святые земли, застряли в ОАЭ. Одна из групп из 48 человек находится всего в трёх километрах от Мекки. Для них оплачивают отели и питание, а также пытаются организовать возвращение домой. Ситуация приводит к тому, что турфирмы вынуждены работать в убыток.

Ранее сообщалось, что на ирано-азербайджанской границе скопилось более полутора тысяч грузовиков с российскими номерами. Пункт пропуска в Астаре фактически парализован — за ночь смогли выпустить лишь около сотни машин, а остальным предложили ожидать разблокировки.