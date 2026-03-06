Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 10:16

«Победа» отменила рейсы в ОАЭ и обратно, назначенные с 9 по 29 марта

Самолёт «Победы». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Самолёт «Победы». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединённые Арабские Эмираты и обратно, изначально назначенные на период с 9 по 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рекомендуем воспользоваться нерегулярными рейсами для вывоза из ОАЭ 7 марта и 8 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Так, 7 марта состоятся рейсы Дубай (Аль-Мактум) — Москва (Внуково), Фуджейра — Махачкала и Фуджейра — Москва (Внуково). Доступно разное время вылетов.

«Бумажка вместо билета»: Ещё одна авиакомпания из ОАЭ не пустила россиян на рейс из-за гражданства
«Бумажка вместо билета»: Ещё одна авиакомпания из ОАЭ не пустила россиян на рейс из-за гражданства

Ранее Минтранс отчитался о 37 рейсах из стран Ближнего Востока, осуществлённых 5 марта. Все они плановые нерегулярные, самолёты доставили в Россию более восьми тысяч человек.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar