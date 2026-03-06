«Победа» отменила рейсы в ОАЭ и обратно, назначенные с 9 по 29 марта

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединённые Арабские Эмираты и обратно, изначально назначенные на период с 9 по 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рекомендуем воспользоваться нерегулярными рейсами для вывоза из ОАЭ 7 марта и 8 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Так, 7 марта состоятся рейсы Дубай (Аль-Мактум) — Москва (Внуково), Фуджейра — Махачкала и Фуджейра — Москва (Внуково). Доступно разное время вылетов.

Ранее Минтранс отчитался о 37 рейсах из стран Ближнего Востока, осуществлённых 5 марта. Все они плановые нерегулярные, самолёты доставили в Россию более восьми тысяч человек.