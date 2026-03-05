Минтранс: 37 рейсов из стран Ближнего Востока доставят в Россию более 8 тысяч пассажиров

Российские и иностранные авиакомпании на 5 марта запланировали 37 рейсов из стран Ближнего Востока для возвращения соотечественников на родину. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Ожидается, что за день будет перевезено более 8 тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана. Все эти рейсы являются плановыми нерегулярными — ранее они были отменены или перенесены из-за обострения ситуации в регионе.

В ведомстве уточнили, что перевозка пассажиров происходит строго в порядке очерёдности перебронирования авиабилетов. Со 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана уже выполнено 64 рейса, которыми воспользовались 12,2 тысячи человек. Самолёты прибыли не только в Москву, но и в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

При этом остаётся закрытым небо шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта. Частичные ограничения действуют в ОАЭ и Саудовской Аравии. Рейсы в Иран российскими перевозчиками пока не планируются.

Ранее ОАЭ отменили штрафы за просрочку виз для застрявших туристов. Речь идёт о тех, кто оказался «заложником» отменённых рейсов и ограничений на полёты. В обычных условиях за превышение срока визы в Эмиратах предусмотрены серьёзные финансовые санкции, однако сейчас их применять не будут.