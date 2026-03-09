ДНК военных и силовиков будут хранить до исполнения им 100 лет по приказу Путина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной геномной регистрации для части военнослужащих и сотрудников силовых структур. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая мера направлена на установление личности и ведение учёта данных о гражданах, проходящих службу в силовых ведомствах.

«Регистрации подлежат военнослужащие, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, сотрудники войск национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, служащие органов внутренних дел РФ, а также отдельные категории федеральных государственных гражданских служащих и работников структур ВС РФ и войск национальной гвардии РФ», — говорится в законе.

Собирать и обрабатывать геномные данные будут органы военного управления, воинские части, а также структуры Росгвардии и МВД. Исследования планируется проводить совместно со специализированными подразделениями. Сведения о ДНК будут использоваться в том числе для установления личности погибших, если другие способы опознания окажутся невозможны.

Срок хранения геномной информации установлен до достижения гражданином 100-летнего возраста. При увольнении со службы или выходе из добровольческого формирования человек сможет подать заявление об уничтожении своих данных.

