Полиция и ТЦК перекрыли дорогу к аэропорту в Киеве и досматривают машины
Сотрудники ТЦК совместно с полицией перекрыли дорогу в направлении киевского аэропорта Борисполь. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
ТЦК и полиция перекрыли дорогу к аэропорту в Киевской области. Видео © Telegram / Киев Инфо
На дороге скопилось огромное количество машин. На кадрах с места событий видно, что полицейские и сотрудники ТЦК перегородили дорогу. Примечательно, что двигается только левый ряд, однако там стоят несколько человек, которые выборочно останавливают автомобили и общаются с водителями.
Видимо, в этот день улететь из страны некоторым было не суждено. Стоит отметить совместную работу полиции и ТЦК, ведь ранее на Украине заявили, что украинские военкомы задерживают и избивают людей не от хорошей жизни, а заниматься этим должна полиция.
