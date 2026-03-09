Полиция и ТЦК перекрыли дорогу к аэропорту в Киеве и досматривают машины

Сотрудники ТЦК совместно с полицией перекрыли дорогу в направлении киевского аэропорта Борисполь. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

ТЦК и полиция перекрыли дорогу к аэропорту в Киевской области. Видео © Telegram / Киев Инфо

На дороге скопилось огромное количество машин. На кадрах с места событий видно, что полицейские и сотрудники ТЦК перегородили дорогу. Примечательно, что двигается только левый ряд, однако там стоят несколько человек, которые выборочно останавливают автомобили и общаются с водителями.

Видимо, в этот день улететь из страны некоторым было не суждено. Стоит отметить совместную работу полиции и ТЦК, ведь ранее на Украине заявили, что украинские военкомы задерживают и избивают людей не от хорошей жизни, а заниматься этим должна полиция.