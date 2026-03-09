Американская ПВО не в силах сдерживать жесточайшие иранские залпы из всех орудий

Американские комплексы ПВО не справляются с массированными ударами Ирана — тысячи беспилотников и ракет просто перегружают системы. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen выразил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

По его оценке, Иран запускает такое количество дронов, что оставшиеся у США и Израиля средства противовоздушной и противоракетной обороны оказываются попросту «перенасыщены». Эксперт подчеркнул, что комбинированное применение баллистических ракет и беспилотников сделало ответные удары иранской армии особенно опасными.

Постол признаёт, что отдельные БПЛА по-прежнему можно перехватить, однако сама тактика их массового использования создаёт серьёзные проблемы для американских перехватчиков.

Вместе с тем Иран долбит гиперзвуковыми ракетами по американским военным базам на Ближнем Востоке. Ранее был нанесён ещё один такой удар, в ходе которого использовались боеприпасы «Фаттах», а также сверхтяжёлые «Хорремшехр-4» и «Хейбар».