Регион
9 марта, 09:47

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /raditya

В турецкой провинции Денизли зарегистрировали подземные толчки. Колебания почвы ощутили и в соседних районах на юге страны. Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил, что землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в 09:21 по местному времени.

Эпицентр находился в районе Булдан, очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в течение 10–15 секунд. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 балла, о чём сообщил региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН. Эпицентр находился в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 47,9 километра.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
    avatar