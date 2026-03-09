Безос скупил участки по соседству с Цукербергом в «бункере миллиардеров»

Предприниматели Джефф Безос и Марк Цукерберг стали соседями на элитном острове Индиан-Крик во Флориде, который называют «бункером миллиардеров». РИА «Новости» изучило данные и выяснило: основатель Amazon владеет четырьмя участками общей стоимостью 339 миллионов долларов, и три из них расположены рядом с владением главы Meta*.

Индиан-Крик славится обособленностью и усиленными мерами безопасности. Безос скупал землю с середины 2023-го по июнь 2025 года. Лоты 11 и 12 за 147 миллионов оформлены через фонды Palm Trust и Cape Trust. Лот 9 за 105 миллионов купили через подставную фирму, а лот 28 за 87 миллионов — через юриста Джона Самберга. Все нити ведут к посредникам миллиардера, что с высокой вероятностью подтверждает его владение этими участками.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг планирует перебраться во Флориду — в «бункер миллиардеров» на острове Индиан-Крик, где нет подоходного налога. Позже выяснилось, что сделка состоялась — он приобрёл особняк за 170 миллионов долларов.