Число жертв смертоносного взрыва в кафе в Казахстане выросло до 11

Количество погибших в результате взрыва газового баллона в кафе «Центр плова» в казахстанском городе Щучинск увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек.

По словам чиновника, 8 марта в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай» скончался один пациент, а 9 марта в акмолинской многопрофильной областной больнице Кокшетау умерла женщина. Оба пострадавших находились в крайне тяжёлом состоянии.

В управлении подчеркнули, что врачи продолжают бороться за жизни остальных пострадавших, используя все доступные медицинские, кадровые и технические ресурсы.

Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 февраля. Ранее сообщалось о гибели шести человек, затем число жертв выросло до девяти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, владелец кафе арестован на два месяца 4 марта.