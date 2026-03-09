В Глазго обрушился купол исторического здания из-за пожара в магазине вейпов

В центре Глазго во время пожара в магазине вейпов обрушился купол здания викторианской эпохи. Об этом сообщила британская вещательная корпорация «Би-би-си».

Огонь вспыхнул в коммерческом здании на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит, рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Пожар уничтожил не только магазин вейпов, но также кафе и парикмахерскую. Вокзал временно закрыт, а на месте работают десятки пожарных.

По предварительным данным, пострадавших нет. Часть четырёхэтажного здания полностью сгорела, а купол, украшавший верх, рухнул под воздействием огня и высоких температур. На месте продолжают работать спасательные службы, оценивая ущерб и обеспечивая безопасность жителей и посетителей центра города.

