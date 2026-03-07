Владимир Путин
Регион
7 марта, 20:01

Минимум 8 человек погибли от серии торнадо, обрушившихся на Мичиган и Оклахому

Обложка © X / StormchaserNL

Мощные торнадо обрушились на два американских штата — Мичиган и Оклахому, оставив после себя разрушения и человеческие жертвы. По последним данным, стихия унесла жизни не менее восьми человек. Такой информацией делится New York Post.

Мощные торнадо обрушились на Мичиган и Оклахому в США. Видео © X / StormchaserNL

Среди погибших — мать и дочь из округа Мейджор в Оклахоме. Женщины возвращались домой на автомобиле, когда их машина попала под удар стихии и была сильно деформирована. Помимо восьми погибших, пострадали ещё 12 человек, трое из них госпитализированы. Разрушения затронули обширную территорию — повреждены здания на полосе протяжённостью более шести километров.

В России предложили провести федеральный аудит дамб и плотин перед паводками
Ранее Life.ru писал о возможном неблагоприятном сценарии весенних паводков: из-за обильных снегопадов и резкого таяния воды существует риск подтоплений территорий, в том числе кладбищ, расположенных вблизи рек. Такие случаи уже происходили — особенно на старых и плохо ухоженных погостах рядом с реками.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

