Минимум 8 человек погибли от серии торнадо, обрушившихся на Мичиган и Оклахому

Мощные торнадо обрушились на два американских штата — Мичиган и Оклахому, оставив после себя разрушения и человеческие жертвы. По последним данным, стихия унесла жизни не менее восьми человек. Такой информацией делится New York Post.

Мощные торнадо обрушились на Мичиган и Оклахому в США. Видео © X / StormchaserNL

Среди погибших — мать и дочь из округа Мейджор в Оклахоме. Женщины возвращались домой на автомобиле, когда их машина попала под удар стихии и была сильно деформирована. Помимо восьми погибших, пострадали ещё 12 человек, трое из них госпитализированы. Разрушения затронули обширную территорию — повреждены здания на полосе протяжённостью более шести километров.

