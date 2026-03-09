В Приморье дальневосточный леопард забрался на чердак дома

В селе Гусевка Приморского края на чердак жилого дома забрался дальневосточный леопард. Кадры с места опубликовал телеграм-канал Svodka25.

Проникшего в постройку леопарда уговаривают уйти восвояси. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Животное проникло в помещение, и хозяевам пришлось выгонять его выстрелами из ружья. Хищник немного повозился внутри, после чего покинул укрытие. В результате инцидента не пострадали ни люди, ни незваный гость.

Дальневосточный леопард — самый редкий подвид крупных кошек, обитает на границе с Китаем и КНДР и занесён в Красную книгу России.

К сожалению, не все подобные инциденты с хищными животными заканчиваются мирно. В конце февраля в Индии за одни сутки произошли два нападения: леопард изранил 45-летнюю женщину, а лев прокусил пятилетней девочке шею. Обеих госпитализировали, но жертва леопарда скончалась в больнице от ран.